CROSETTO INCONTRA I SINDACATI / S.I.A.M.O.-ESERCITO

Roma, 8 mag 2023. Come anticipato da questo sindacato alcuni giorni fa, il S.I.A.M.O-Esercito, rappresentato dal Segretario Generale Daniele Lepore e dal Presidente Nazionale Stefano Filippi, è stato audito oggi, insieme alle altre sigle sindacali riconosciute dal Ministro della Difesa On Guido Crosetto.

Un evento davvero importante per la nazione e per il personale militare; tra gli argomenti trattati nel dibattito, è stata ribadita la necessità, da parte del Segretario Generale Daniele Lepore, di inserire da subito i sindacati nei tavoli tecnici ministeriali, e che questioni importanti come l’ipotesi di innalzamento dell’età minima per l’arruolamento non possano in alcun modo essere trattate escludendo rappresentanti del personale.

Lepore ha quindi sottolineato con decisione che sarebbe anacronistico che i tavoli per il rinnovo contrattuale siano aperti senza le associazioni sindacali rappresentative delle Forze Armate:

“Riteniamo che i nostri colleghi non meritino un altro contratto con le rappresentanze militari, che a quei tavoli non hanno mai avuto alcun peso nel confronto con i sindacati presenti” sono state le parole rivolte al Ministro.

“Inoltre crediamo non sia più procrastinabile un’ aperta discussione sull’attuale sistema di previdenza per le Forze Armate. Difatti, con l’attuale situazione previdenziale, avremo servitori dello Stato che dopo 40 anni di servizio attivo, da pensionati diverranno i nuovi poveri di questo paese”.

“Riteniamo infine necessario riaffermare la necessità dei decreti attuativi della legge 46/2022, senza i quali l’azione rappresentativa è resa difficile per noi e per i nostri dirigenti, che quotidianamente supportano ed assistono i colleghi”. Questi sono stati alcuni dei passaggi del discorso del Segretario Lepore.

Al termine degli interventi, il Ministro ha quindi voluto ribadire con fermezza che non c’è alcuna volontà governativa di alzare l’età di accesso alla pensione per le FF.AA., e che l’attuale proposta menzionata dalla stampa, è frutto di singole azioni parlamentari libere e indipendenti. Ha inoltre voluto rasserenare gli animi dei presenti sul fatto che il dicastero della Difesa intende ragionare come famiglia e tutelare il proprio personale, con disponibilità totale al dialogo con i sindacati per il bene dei militari.

Riteniamo inoltre fondamentale l’impegno preso a favore dei sindacati con un’importante apertura volta a concedere, in attesa dei decreti attuativi, ogni strumento utile a permettere ai sindacati di poter operare in tranquillità sul territorio.

Importante infine è stata quindi l’apertura del Ministro sulla previdenza e sulla necessità di riaprire la contrattazione e cercare di ottenere maggiori risorse.

Questo primissimo incontro, anche se breve per il tempo dedicato ad ognuno, rappresenta un primo ma importante e significativo passo in avanti, nell’ottica di un rapporto proficuo, sereno e sinergico, tra lo Stato ed i rappresentanti delle sue donne ed uomini migliori.

