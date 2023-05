IL SINDACATO AERONAUTICA MILITARE IN VISITA AI REPARTI PUGLIESI

Roma, 9 mag 2023 – SIAM – Si sono appena concluse le assemblee sindacali col personale impiegato nei reparti dell’Aeronautica Militare in Puglia, tenute dal Segretario Generale del SIAM (Sindacato Aeronautica Militare) e da una delegazione del Comitato Direttivo Nazionale.

Gioia del Colle, Taranto e Galatina i principali reparti dove il SIAM è stato accolto da numerosi colleghi, iscritti e non.

Le assemblee sindacali rappresentano una grande innovazione nel mondo militare, un importante strumento che consente ai neo costituti sindacati militari di confrontarsi direttamente con il personale, discutere di tutela dei diritti e dare voce al cambiamento.

I temi di confronto sono stati molteplici, tra i quali: attività sindacale, previdenza, casse e il contratto di lavoro scaduto ormai nel 2021!

Questi sono solo alcuni dei più importanti argomenti discussi in questi tre giorni in Puglia, temi, tra l’altro, che “porteremo anche all’attenzione del Ministro della Difesa Crosetto il prossimo 8 maggio”, dichiara in una nota il Segretario Generale Paolo Melis.

L’avvento dei sindacati militari rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo militare, un cambiamento epocale che coinvolge migliaia di lavoratori in divisa. Con la legge 46/2022 anche ai militari è stato finalmente riconosciuto il diritto di esercitare l’attività sindacale, all’ interno delle basi e con il personale in permesso sindacale. Un diritto negato per più di mezzo secolo e riconosciuto da una legge imperfetta, che necessita di inevitabili integrazioni e modifiche, ma che traccia comunque una linea netta col passato.

Le visite ai reparti dell’Aeronautica, da parte del SIAM, continueranno per tutto il mese di maggio e giugno nelle basi site nel centro e nel nord Italia, con l’intento di incontrare il personale e fare cultura sindacale, in un contesto restio al cambiamento.