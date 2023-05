INCENDI BOSCHIVI, ANPPE : BENE L’APPELLO DI MUSUMECI SULLA PREVENZIONE E SU FARE RETE

Roma, 9 mag 2023 – “Plaudiamo alle parole del Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che in occasione della riunione che ha visto, oltre la sua partecipazione anche quella del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, dal capo dipartimento Fabrizio Curcio, dal capo dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega, dal comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi, dal generale Giuseppe De Riggi del Comando dei Carabinieri forestali e assessori alla Protezione civile di tutte le Regioni, sulla importanza della prevenzione per la lotta agli incendi boschivi della prossima estate”. E’ quanto afferma Fernando Cordella Presidente del Sindacato ANPPE Vigili del Fuoco.

Per far ciò, bisogna, come affermato dal Ministro, fare rete. La politica antincendio boschivo fatta dalle Regioni – continua Cordella – deve coinvolgere i Comuni, in particolare predisponendo i piani comunali di incendi boschivi, per mettere in condizioni coloro che intervengono da terra, Vigili del Fuoco e Volontari di intervenire con una pianificazione mirata agli scenari emergenziali. Ma nello stesso tempo sensibilizzare i cittadini, ad un attenzione particolare, nei periodi più caldi della prossima estate.

Per l’aspetto della prevenzione, tutte le azioni sono inutili, se non viene fatto prima un lavoro di bonifica preventiva, che potrebbe essere fatta dai volontari, sotto il coordinamento e direzione di strutture statali come i Vigili del Fuoco e CC forestali, professionisti in campo antincendio boschivo.

La preoccupazione del Ministro, è anche la nostra – conclude Cordella – visto che ogni estate, il Corpo Nazionale viene messo a dura prova, con un numero considerevole di interventi per incendi di boschivi e di interfaccia, rischiando la propria vita per tutelare i cittadini e il patrimonio boschivo.