Niente soldi ai Contrattualizzati e tantomeno ai Dirigenti. Presidente Meloni: c’è un accanimento verso i militari?

Roma, 9 mag 2023 – Questa Organizzazione Sindacale ha già evidenziato che, pur apprezzando lo sforzo fatto dall’attuale Esecutivo nel reperire le risorse idonee a soddisfare le aspettative del personale contrattualizzato del Comparto in materia di miglioramenti economici, non ritiene assolutamente sufficiente la misura accessoria introdotta nella Legge di Bilancio 2023.

In particolare, l’art. 1 co. 330 della suddetta Legge, ha previsto, per il solo anno 2023, un emolumento accessorio da corrispondere per 13 mensilità, calcolato nella misura dell’1,5% dello stipendio tabellare in godimento, con effetti solo sul trattamento di quiescenza. Tale indennità va ad aggiungersi a quella di vacanza contrattuale già percepita sui rispettivi cedolini.

Tale misura, ritenuta “quasi offensiva” nei riguardi dei lavoratori del pubblico impiego, a distanza di quattro mesi, a causa della mancanza di un “banalissimo” Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, utile a poter spacchettare le risorse, non è stata ancora elargita al personale.

Ad aggiungersi a tale paradossale situazione, che vede coinvolto il personale contrattualizzato, c’è quella dei Dirigenti dell’Esercito.

Da indiscrezioni avute dal Ministero del Tesoro, l’incremento annuale degli stipendi dirigenziali sarà pari allo 0,98% calcolato sulla media degli incrementi retributivi riferiti al biennio economico precedente.

L’incremento economico “sensibile” è previsto nell’anno 2024 in quanto sarà riferito alla percentuale di incremento degli stipendi del personale contrattualizzato a seguito della chiusura del rinnovo contrattuale 2019-2021.

Ad oggi, non solo manca, anche per i Dirigenti, il Decreto di incremento degli stipendi ma tutti gli arretrati riferiti all’adeguamento del compenso per lavoro straordinario degli anni 2021 e 2022.

Pare ci sia davvero un accanimento nei confronti di tutto il personale militare che a distanza di anni e di mesi non percepisce quanto gli spetta!

Ci rivolgiamo, nuovamente, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché si adoperi, con l’urgenza del caso, a far emanare il Decreto per lo spacchettamento delle risorse riferite all’una tantum del personale contrattualizzato e ad accelerare quello riferito all’adeguamento ISTAT del personale Dirigente, e a NoiPa e al Centro Unico Stipendiale Interforze al fine di velocizzare con urgenza l’elargizione degli arretrati riferiti ai compensi per lavoro straordinario al personale Dirigente.

Associazione Sindacale Professionisti Militari

I fondatori

Francesco Gentile

Leonardo Mangiulli