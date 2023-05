Picchetto d’onore per il carabiniere e il suo sposo, le nozze tra sorrisi e commozione

Roma, 9 mag 2023 – Estratto di articolo ripreso dal quotidianodipuglia.it – Giuseppe è parrucchiere, Angelo appuntato scelto dell’Arma in servizio alla presidenza del Consiglio dei ministri. Il banchetto nuziale a Masseria Caselli a Carovigno.

Hanno pronunciato il loro “sì” tra i sorrisi e la commozione di parenti e amici che li guardavano con il cuore pieno di gioia.

Poi, si sono lasciati andare all’emozione e ad un bacio che ha sugellato il loro amore.

Così Giuseppe Pezzuto, parrucchiere 29enne, originario di Ceglie Messapia, e Angelo Orlando, appuntato scelto dei carabinieri, originario di San Pietro Vernotico, hanno vissuto questa mattina, il giorno del matrimonio civile che ha unito per la prima volta due uomini, due cittadini della provincia di Brindisi in una cerimonia in alta uniforme e con picchetto d’onore dell’Arma. ARTICOLO COMPLETO E FOTO, CONTINUA QUI >>>

.