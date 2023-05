Arresti nel Vibonese, tutti i nomi dei 167 indagati nella maxi operazione Maestrale-Carthago

Roma, 10 mag 2023 – Estratto di articolo tratto da lacnews24.it – Una mappatura che ha consentito di aggiornare la geografia criminale in alcuni centri della provincia di Vibo Valentia, in particolare nei comuni di Mileto, Filandari, Zungri, Briatico e Cessaniti.

Così la procura antimafia di Catanzaro spiega il risultato dell’inchiesta eseguita questa mattina e che ha portato al fermo di 61 persone, 33 già in carcere per altri reati, e 161 indagati. Un fermo per il quale sono stati impiegati oltre 500 uomini dei carabinieri, sotto il coordinamento della Dda del capoluogo di provincia.

L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVI QUI >>>

.