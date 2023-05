Il Segretario Generale Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri, Eliseo Taverna, interviene al Congresso dei sindacati Militari Europei, aderenti ad EUROMIL – European Organisation of Military Associations and Trade Unions, tenutosi a #Roma

Roma, 10 mag 2023 – Nel pomeriggio di Giovedì 27 aprile scorso si é tenuta a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, la sezione Italiana del congresso dei sindacati militari di Euromil.

Erano presenti i rappresentanti di Euromil, Organizzazione Europea a cui aderiscono Associazioni e sindacati militari di tutti i paesi dell’Unione, nonché tanti rappresentanti dei Sindacati Italiani Militari delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad Ordinamento militare, tra i quali, Eliseo Taverna – Segretario Generale SI.NA.FI., Stefania Castricone – Segretario Generale Aggiunto SI.NA.FI., Alessandro Margiotta – Segretario Nazionale SI.NA.FI. e Mario Nieddu – Membro Revisori Contabili SI.NA.FI. Lazio.

Il tema principale dell’evento ha riguardato le “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.

EUROMIL, con il prestigioso evento, ha inteso discutere dei diritti del personale militare in Italia, della legge 46/22 sulla rappresentanza delle forze armate e Corpi di Polizia militari in Italia e, alla luce della nuova proposta della Commissione europea sul rafforzamento del dialogo sociale, confrontarsi su come utilizzare il dialogo sociale quale strumento per migliorare le condizioni lavorative dei militari. L’obiettivo è contribuire al dibattito in corso sulla legislazione italiana e scambiare migliori pratiche, attraverso la condivisione delle diverse modalità con cui la rappresentanza avviene negli altri Paesi europei.

La prima sessione dei lavori é consistita in una presentazione focalizzata sulla situazione italiana e sulla citata legge sulla rappresentanza.

La seconda sessione, invece, é consistita nella presentazione della situazione dei diritti sindacali in Europa e degli strumenti di tutela di tali diritti, quali i ricorsi collettivi presentati da EUROMIL al Consiglio d’Europa e le prossime tappe delineate dal progetto congiunto EPSU, EUROCOP ed EUROMIL.

Questo importante dibattito, tenuto in occasione dell’apertura dell’Assemblea generale di EUROMIL, ha avuto lo scopo di discutere intorno a tematiche di attualità riguardanti i diritti del personale militare in Italia.

Le FSESP, EuroCOP ed EUROMIL, infatti, hanno coordinato un progetto congiunto su come “Rafforzare e difendere i diritti sindacali nel settore pubblico”.

Il progetto ha lo scopo di valutare gli attuali quadri legislativi in ​​tutta l'UE in materia di diritti sindacali per i lavoratori del settore pubblico, comprese le forze armate e di polizia. Il progetto è stato gentilmente sostenuto da un finanziamento della Commissione Europea.



