IL SIAM all’incontro con il Ministro della Difesa: un passo avanti verso la piena operatività!

Roma, 10 mag 2023 – Si è tenuto a Roma l’incontro tra le associazioni sindacali militari ed il Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il Ministro, nella sua introduzione, ha subito annunciato che la prossima contrattazione per il rinnovo contrattuale vedrà la piena partecipazione dei Sindacati.

Presente all’incontro anche il SIAM che nell’ intervento del Segretario Generale Paolo Melis ha sollecitato lo stanziamento di adeguate risorse per il prossimo contratto e per la previdenza dedicata invitando il Ministro ad accelerare su entrambi i fronti per contrastare la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni del personale a causa dell’inflazione sempre più crescente e per salvaguardare il futuro previdenziale dei militari.

Il Segretario Generale ha chiesto chiarimenti sulle voci in merito all’innalzamento dell’età pensionabile per limiti di età per il personale militare; su questo tema il Ministro è intervenuto immediatamente escludendo che questa sia una volontà del Governo.

Infine il Ministro Crosetto ha chiarito che la data limite per il computo della rappresentatività sindacale sarà quella del 31.12.2023 il che comporterà finalmente piena operatività dei sindacati. Il Segretario Melis commentando in proposito annuncia che il SIAM darà impulso ai tesseramenti per farsi trovare pronto a questo obbiettivo, intensificando la sua campagna di visite nei reparti.