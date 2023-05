SI.NA.M. – Positivo oltre ogni attesa il primo Incontro del Signor Ministro della Difesa con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Roma, 10 mag 2023 – Il giorno 08.05.2023 presso la sede del Centro Alti Studi Difesa si è tenuta la prima assemblea plenaria con i Sindacati Militari alla presenza del Ministro della Difesa e dei vertici delle Forze Armate.

Roma – L’8 Maggio 2023 potrà essere ricordata come una giornata storica per il personale militare delle Forze Armate, in quanto il Ministro della Difesa, On. GUIDO Crosetto, ha incontrato i Sindacati Militari (APCSM). Ha finalmente visto l’inizio operativo dell’era dei Sindacati dei militari, con conseguente instaurazione delle interlocuzioni tra l’Amministrazione della Difesa e le Associazioni Sindacali.

Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. – era presente con la propria delegazione composta dal Luogotenente Pasquale DE VITA, in qualità di Segretario Generale Nazionale, coadiuvato dal Capo di 2ª Classe Emiliano VITOLO, membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Sig. Ministro ha aperto la seduta rappresentando l’attenzione del proprio dicastero al percorso di transizione dalla Rappresentanza Militare alla Rappresentanza Sindacale, precisando che la Rappresentanza Militare cesserà alla data del 31.12.2023 .

Durante l’incontro, primo nel suo genere, il Ministro Crosetto ha ribadito l’importanza di avere una rappresentanza aderente agli interessi collettivi, che tenga conto della specificità del personale militare.

Il Ministro ha, altresì, sottolineato che si è avviato un percorso per portare le Associazioni Professionale tra Militari a Carattere Sindacale, che abbiano raggiunto la percentuale di rappresentatività, ad avere l’onere e l’onore di sedere ai tavoli per il prossimo rinnovo contrattuale.

Proprio per tal ragione il Ministro Crosetto ha voluto sottolineare che è stata questa la scelta della mancata convocazione dei tavoli concertativi per il rinnovo del contratto scaduto il 31.12.2022, la cui calendarizzazione non avvera prima del 2024.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti delle 27 APSCM hanno esposto brevemente le loro istanze, le quali hanno toccato vari punti focali, sia inerente a criticità rilevate sulla legge 46/2022 e sia di problematiche del personale militare,

Il SI.NA.M. ha fornito il proprio contributo rappresentando la necessità di costituzione di appositi e dedicati uffici per le relazioni sindacali e dell’adozione di uno schema di regolamentazione, mediante il quale si possa garantire una reale interazione nell’interesse del personale.

Ulteriormente sono state evidenziati problematiche afferenti:

Tutela della genitorialità e delle politiche sociali del personale in divisa, parità di genere delle nostre colleghe, al fine di poter garantire il giusto equilibrio tra il ruolo di militare professionista e di madre e moglie;

Mancato superamento della sperequazione derivante dal D.lgs 196/95, amplificato dal riordino del 2017, nella progressione delle carriere per il personale non direttivo, con particolare riguardo al vecchio ruolo Sottufficiali, al personale ex 958 ed ai nuovi ruoli Marescialli post 1995;

Ricongiungimenti familiari, non solo rivolto a famiglie composte da personale appartenenti ai vari corpi dello Stato, ma da estendere nei confronti di personale coniugato con dipendenti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali.

Direttive e regolamenti attinenti all’impiego del personale della Marina Militare e della Guardia Costiera, che nel corso dell’ultimo lustro ha fatto maggiormente emergere notevoli ed insuperabili criticità nel personale.

Infine è stato chiesto al Ministro della Difesa di farsi portavoce presso la Funzione Pubblica per l’istituzione del tavolo negoziale per l’avvio della previdenza complementare, considerato che i militari italiani lo attendono da 28 anni.

Al termine, il Ministro Crosetto ha rivolto il suo ringraziamento a tutti i rappresentanti delle Associazioni presenti, per l’importante occasione di confronto, impegnandosi da subito a risolvere alcune criticità di ordine logistico che limitano oggettivamente le attività delle associazioni. A tal proposito il Ministro ha assunto l’impegno di riorganizzare le relazioni sindacali mediante la costituzione di uffici dedicati.

Il bilancio del primo incontro ufficiale è certamente positivo, il Ministro Crosetto ha dimostrato un netto cambio di passo verso le Associazioni Sindacali, soprattutto rispetto alle posizioni di totale chiusura del suo predecessore.

Il nostro ringraziamento va anche al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone, per l’attenzione dimostrata in ordine al benessere dei militari. https://youtu.be/fYTqnuo2I6U

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE DEL SI.NA.M.

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA