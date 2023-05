UNARMA VENETO – 1^ Assemblea Storica di un Sindacato Militare presso Caserma Chinotto Vicenza

Roma, 10 mag 2023 – Nella mattinata del 09 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità (COESPU) di Vicenza, la Segreteria Regionale Veneto dell’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA, terrà la PRIMA assemblea sindacale in ambito Regionale, alla quale potranno partecipare tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado, iscritti e non iscritti della stessa provincia e non solo.

Tale evento oltre ad assumere una rilevante importanza storica, trattandosi di una prima assemblea sindacale legittimata a svolgersi all’interno di una Caserma dell’Arma dei Carabinieri, come sancito dall’art. 10 della Legge nr. 46/2022, consisterà anche un momento di confronto e conoscenza tra i dirigenti della Segreteria Regionale e delle Segreterie provinciali di tutta la Regione Veneto, con tutti i Carabinieri che decideranno di assistere per conoscere meglio la nostra attività sindacale e le iniziative presenti e future.

Ad oggi UNARMA è uno dei maggiori sindacati militari riconosciuti a livello ministeriale, iscritta alla posizione nr. 3 dell’ Albo delle Associazioni Sindacali militari istituito presso il Ministero della Difesa ed è attiva in tutte le Regioni d’Italia, ove costantemente supporta e tutela ogni Carabiniere iscritto che ne faccia richiesta.

Infatti, tra i servizi più importanti ricordiamo che UNARMA garantisce ai propri iscritti una TUTELA LEGALE completamente GRATUITA per ogni tipologia di procedimento Penale, Penale militare, Amministrativo, Amministrativo contabile, disciplinare, civile ecc. e un servizio di ASSISTENZA PSICOLOGICA a 360 gradi, essenziale per i colleghi rimasti coinvolti in eventi come quelli accaduti a Fara Vicentino qualche giorno fa.

UNARMA ASC Veneto, offre anche numerose convenzioni e accordi con attività commerciali Nazionali e Regionali nonché il costante supporto di tutti i Segretari Regionali, Provinciali e di Sezione presenti su tutto il territorio Nazionale e nella Regione Veneto, i quali con dedizione e costanza mettono a disposizione il proprio tempo libero e le proprie competenze a favore di tutti quei colleghi che ne facciano richiesta.

UNARMA ASC Veneto