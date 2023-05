Emily Vegliante, chi era la carabiniera di 22 anni morta nell’incidente a Cento

Roma, 14 mag 2023 – Ritaglio di giornale ripreso da ilrestodelcarlino.it – Tragedia a Cento. Emy Vegliante era a bordo di una Punto guidata da un collega ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore. Persiceto (Bologna), 12 maggio 2023 – Uno schianto e in un attimo ieri la via Modena a Cento di Ferrara si è presa un’altra vita: quella di una giovane ragazza di 22 anni di San Giovanni in Persiceto. La vittima è Emy Vegliante, una giovane carabiniera in servizio alla Compagnia di San Giovanni in Persiceto, con una famiglia e una vita davanti ancora tutta da vivere.

La vittima è Emy Vegliante, una giovane carabiniera in servizio alla Compagnia di San Giovanni in Persiceto, con una famiglia e una vita davanti ancora tutta da vivere.

