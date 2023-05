FESTA DELLA MAMMA, USIF: “MATERNITÀ NON È UNA MALATTIA”

Roma, 14 mag 2023 – USIF comunica la costituzione dell’Ufficio Pari Opportunità (U.P.O.), composto da colleghe che, con il supporto dell’ufficio legale nazionale, affronteranno tutte quelle problematiche correlate anche alla genitorialità ed alla parità di genere.

“Nel giorno della Festa della mamma, l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) rinnova l’invito ad occuparsi dei problemi che le donne in divisa, e non solo, devono affrontare ogni giorno per conciliare lavoro e famiglia. Occorrono interventi legislativi per garantire il ricongiungimento familiare anche tra coniugi appartenenti a diverse Amministrazioni del Comparto Difesa e Sicurezza, welfare, protezione sociale, nuovi istituti di assenza, flessibilità nella presenza.

La maternità non può essere considerata alla stregua di una malattia, soprattutto in un Paese dove da anni si registra un basso tasso di natalità. Per combattere l’inverno demografico in cui ci troviamo, auspichiamo l’intervento del Governo a tutela delle colleghe e di tutte le lavoratrici, affinché non debbano trovarsi costrette a scegliere tra lavoro e famiglia.

USIF, proprio in questa giornata ricca di significati e valori, nonché nell’ambito del processo empowerment e pari opportunità delle donne in divisa, comunica la costituzione dell’Ufficio Pari Opportunità (U.P.O.), composto da colleghe che, anche con il supporto dell’ufficio legale, affronteranno tutte quelle problematiche correlate anche alla genitorialità ed alla parità di genere. Auguri a tutte le mamme!”.

Lo dichiara Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).