Roma, 14 mag 2023 – (AGENPARL) – SINAFI. Per la prima volta nella storia un Sindacato entra in una caserma della Guardia di Finanza del Veneto per incontrare il personale e parlare di diritti, tutele e politiche del lavoro.

Il SINAFI, primo e unico sindacato a livello nazionale della Guardia di Finanza legittimato ad incontrare il personale e ricevere le deleghe sindacali, domani 12 maggio p.v. terrà un’assemblea sindacale presso il comando Nucleo Polizia Economico Finanziaria di Padova.

La sindacalizzazione dei Corpi militari è stata possibile solo dopo l’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale 120/18 e della recente approvazione della legge 46/22 che ha sdoganato definitivamente il sindacalismo anche per le Polizie ad Ordinamento militare, qual è appunto anche la GdF. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>