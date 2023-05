USMIA: 12 MAGGIO, giornata Internazionale degli Infermieri. Il Governo tuteli i nostri Medici ed Infermieri militari.

Il comma 7, che prevede una riserva di posti non superiore al 50% in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato, specificando che i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b) del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, non si applicano per coloro che hanno contratto la ferma fino al 30 giugno 2023.