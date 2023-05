STIPENDIO MAGGIO 2023 / Su NOIPA pubblicato il cedolino in formato PDF

Roma, 19 mag 2023 – Per gli interessati, si rende noto che da oggi e’ disponibile il cedolino stipendio del mese di maggio 2023 in formato PDF. La valuta è per martedi 23 maggio.

Aumenti stipendiali: nessuno. Manca ancora l’aggiornamento della vacanza contrattuale, da gennaio 2023, come previsto dalla finanziaria 2022.

L’unica novita’, oltre a quella gia’ riscontrata dall’altro mese che non e’ altro che l’aumento della ritenuta per la cassa previdenziale e l’assoggettamento a tale ritenuta anche tutto il personale del Ruolo Graduati, e’ la separazione dell’indennita’ operativa in due voci:

1. indennita’ operativa di base;

2. indennita di supercampagna. A livello economico, ovviamente, non cambia nulla.