Diritto al pasto Turnisti / SIULM

Roma, 25 mag 2023 – Cena Turnisti Istrana: Comunicazioni efficaci per fatti concreti. Il SIULM, da sempre al fianco dei nostri colleghi, in seguito alla segnalazione pervenutaci da alcuni nostri iscritti, ha portato all’attenzione del Colonnello Chiadroni, Comandante di Istrana, la problematica della non concessione del vitto serale per i turnisti. In particolare ai nostri colleghi impegnati in turnazioni continuative auto-compensanti di 12 ore, dalle 08,00 del mattino alle 20,00 e dalle 20,00 alle 08,00 del giorno successivo, non veniva riconosciuto il diritto al pasto per coloro che terminavano il servizio alle ore 20,00. Da qualche giorno, dopo un’attenta valutazione della disposizione SMA-ORD 011, i colleghi di Istrana del turno diurno possono fruire del pasto a carico dell’Amministrazione Difesa.

Pare doveroso ringraziare tutti i nostri iscritti e coloro che sono intenzionati a farlo.

Cari Colleghi, per qualsiasi ulteriore informazione rivolgetevi al vostro delegato di FF. AA. , LUI è sempre a vostra completa disposizione!!!

Esercito 3473209310 Marina 3200461443 Aeronautica 3208029733 Carabinieri 3276221183