L’Esercito Italiano. Ordinario nello Straordinario. Emilia Romagna – ASPMI

Roma, 25 mag 2023 – Grazie, è la parola che più ci viene detta in questi giorni. Grazie, ci avete salvato!

Ma non è proprio così!

Come direte voi che ci state leggendo? Non va bene dirvi Grazie? Certo che va bene, Certo che ci riempie il cuore, ma l’Esercito Italiano che cosa fa se non Servire?

In altre parole, come EI – e in particolare come Aviazione Esercito e Personale del Genio – siamo noi che vi diciamo Grazie per le innumerevoli attestazioni di stima che ci state indirizzando in queste ore.

Siamo noi! Siamo l’Esercito Italiano che parte per mesi per Missioni all’Estero con l’Intento di soccorrere e aiutare le popolazioni in difficoltà fuori dal territorio nazionale. Con ancor maggior slancio – se possibile – siamo venuti in Terra Emiliana. In Emilia-Romagna.

In questi giorni la “catena di comando” – che tanto ci appartiene – è stata lo strumento per soccorrere, per sostenere, per caricarsi sulle spalle le sorti di tanti nostri concittadini.

Forse non è un caso che le nostre divise sono quasi dello stesso colore del fango. Divise erano anche le magliette dei volontari.

L’inno questa volta aveva le note di “Romagna Mia”, ma a leggere tra le righe, a guardare negli occhi degli sfollati, il senso era lo stesso dell’Inno di Mameli. L’Italia s’è Desta!

Allora il Grazie è anche nostro – Esercito Italiano – per tutti Voi. Per Ciascuno di voi.

Grazie perché vi fidate e affidate a noi

Grazie per riconoscere lo sforzo di ogni militare – dal primo all’ultimo – non importa quante stellette abbia sulla divisa.

Grazie per video- testimonianze come quello allegato a questo articolo perché ci fa capire che nulla è scontato. Neppure per un Militare Professionista.

Grazie perché con il vostro Grazie ci ricordate ogni volta che lasciamo le nostre famiglie a casa per periodi più o meno lunghi, significa che stiamo costruendo qualcosa di bello proprio per loro.

Grazie!

Tutti insieme ce la faremo, e un giorno il colore ocra del fango non ci ricorderà solo la tragedia, ma anche – e forse soprattutto – il senso di comunità e di mutuo soccorso.

Grazie! Forza Emilia Romagna. L’Esercito Italiano è con voi!