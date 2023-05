USMIA: solidarietà dell’Unione alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dagli eventi meteorologici che perdurano ormai da molti giorni.

Roma, 25 mag 2023 – Messaggio di solidarietà dell’Unione Sindacale Militare Interforze Associati (U.S.M.I.A) alla popolazione dell’Emilia Romagna colpita dagli eventi metereologici che perdurano ormai da molti giorni.

Le immagini drammatiche che ci stanno giungendo dall’Emilia Romagna, dove 14 fiumi esondati in più punti e 23 comuni coinvolti hanno portato sconforto e sofferenza alle famiglie, segnate dai lutti dei propri cari e dalla perdita della casa, del lavoro e di tutti gli averi, hanno ormai fatto il giro del mondo, lasciando ad ognuno di noi la vera consapevolezza che davanti a tali fenomeni tutto il resto diventi effimero.

USMIA si stringe ai fratelli e alle sorelle colpiti dalla catastrofe, pregando per le vittime di questa tragedia e chiedendo consolazione per i parenti e gli sfollati, offrendo la nostra vicinanza e solidarietà, con i militari impegnati per l’emergenza per aiutare la popolazione colpita a risollevarsi da poter poi ritrovare forza e speranza.

Roma 17 maggio 2023

LA SEGRETERIA GENERALE – USMIA