MIGRANTI, USIF: “VICINI A COLLEGHI RINVIATI A GIUDIZIO”

Roma, 26 mag 2023 – “L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) esprime piena vicinanza ai colleghi rinviati a giudizio a seguito del naufragio dell’imbarcazione di migranti al largo delle coste crotonesi, nel comune di Isola Capo Rizzuto, avvenuto il 30 agosto 2020.

Con la ferma consapevolezza che nelle aule di giustizia sarà fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente, dove a causa di un’esplosione hanno perso la vita 4 migranti e feriti gli stessi militari, siamo certi che i colleghi hanno agito in una situazione di necessità e di pericolo per salvare vite umane. USIF, dunque, esprime solidarietà ai colleghi coinvolti nella vicenda e auspica che sia fatta chiarezza, a tutela del lavoro svolto ogni giorno dalle donne e gli uomini delle Fiamme Gialle nelle attività di ricerca e soccorso in mare”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Piscozzo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) unitamente al Segretario Regionale Calabria, Gaetano Proietto.