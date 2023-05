SIAM ITINERANTE: ASSEMBLEE A VILLAFRANCA, SANGUINETTO E GHEDI

Roma, 27 mag 2023 – Si sono da poco concluse le prime storiche assemblee sindacali col personale impiegato nei reparti dell’Aeronautica Militare a Villafranca, Sanguinetto e Ghedi, tenute dal Segretario Generale Paolo Melis e da una delegazione del Comitato Direttivo Nazionale.

“Abbiamo constatato, con grande gioia, molto entusiasmo e tanto interesse per questa epocale novità del mondo militare” afferma il Segretario Paolo Melis.

Un chiaro cambio di rotta e di apertura verso il mondo sindacale militare che sta entrando a pieno titolo nelle basi dell’Aeronautica.

Il SIAM si ritiene molto soddisfatto della partecipazione attiva del personale e dall’accoglienza ricevuta nei reparti. Sono state intense giornate informative e di crescita, in cui abbiamo potuto riflettere insieme sulle peculiarità e sulle problematiche del nostro ambiente militare e sull’importanza dell’attività sindacale per il futuro di tutti noi.

“Siamo sicuri -conclude il Segretario Generale- che questo è solo l’inizio di un processo di presa di coscienza e consapevolezza dell’importanza e del ruolo imprescindibile del sindacato militare nell’ambito delle sedi istituzionali. Finalmente disponiamo di un soggetto giuridico in grado di andare fino in fondo a tutte le questioni di interesse e soprattutto di avere piena operatività nella contrattazione collettiva che partirà nel 2024, secondo le informazioni del Ministro della Difesa”.

L’organizzazione del SIAM è su base democratica: non esistono gradi, non esistono cariche imposte dall’alto ma solo elettive, non ci sono “i più bravi” e “i più belli” o “i primi”e “gli ultimi”, non c’è spazio per le chiacchiere e le autocelebrazioni ma solo per i fatti e le azioni. Nel SIAM ci sono solo colleghi e amici che INSIEME e alla pari, condividendo idee, progetti e ideali, si muovono verso un obiettivo comune: la tutela dei diritti e degli interessi collettivi!

I nostri incontri presso i reparti dell’Aeronautica continueranno per tutto il mese di giugno nelle basi in Sardegna, Sicilia e Veneto con l’intento di confrontarci costruttivamente col personale, fare cultura sindacale, ascoltare le richieste e rispondere a tutte le domande e le curiosità dei nostri colleghi.

SIAM: forti INSIEME!