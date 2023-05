Falsi certificati medici per non andare al lavoro: condanna per il militare

Roma, 28 mag 2023 – Piccolo ritaglio di articolo ripreso da ilgiornale.it – Accampando come scusa i problemi di salute un maresciallo dell’Aeronautica era riuscito a evitare il servizio per oltre un anno. Ora arriva la condanna.

Adducendo come scusa dei fantomatici problemi di salute, avvalorati anche da certificati medici, un maresciallo dell’Aeronautica Militare era riuscito a tenersi lontano dal posto di lavoro per oltre un anno. Purtroppo per lui il suo gioco è venuto a galla, e ora arriva la condanna, con tanto di obbligo di restituire la cifra di 34mila euro.

Malato immaginario per assentarsi dal lavoro

Protagonista di questa vicenda, riportata da Il Messaggero, un maresciallo dell’Aeronautica Militare, che all’età di 43 anni (nel periodo di tempo intercorso fra settembre 2015 e aprile 2017) era stato in grado di assentarsi dal lavoro usando come giustificazione il suo stato di salute.

Il militare aveva spiegato ai suoi superiori di essere affetto da una patologia invalidante, e, per rendere più credibile la sua storia, aveva presentato anche diversi certificati medici: ben 63 documenti.



