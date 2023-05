Statali, ora l’Inps apre sul trattamento di fine servizio: «Sostenibile pagarlo subito». Liquidazione e tempi di attesa: cosa cambia

Roma, 28 mag 20263 – E’ VERGOGNOSO CHE UN LAVORATORE, DOPO CHE HA LAVORATO PER LO STATO PER OLTRE 40 ANNI, POI NON RICEVA SUBITO LA SUA LIQUIDAZIONE. I soldi li trovano sempre pero’ per aumentare gli stipendi ai parlamentari e ai dirigenti. Come mai?

Non e’ piu’ accettabile questo sistema di “sequestro” della liquidazione, che se la vuoi prima del previsto devi pagare un “riscatto” alle banche! Parole sante: sequestro e riscatto!

Segue piccolo ritaglio di articolo uscito sul ilmessaggero.it

La speranza per i dipendenti pubblici, forse più di una speranza, l’ha accesa a sorpresa il presidente uscente dell’Inps Pasquale Tridico. L’occasione è stata la conferenza di “congedo” dalla guida dell’Istituto che sta per essere commissariato dal governo. Tridico durante l’incontro ha spiegato che, il giorno prima, l’Inps ha approvato un bilancio con i fiocchi.

L’eredità che lascia al suo successore è un avanzo di esercizio di oltre 7 miliardi e una situazione patrimoniale netta positiva di 23 miliardi. Mai i conti dell’Inps erano stati tanto solidi.

La domanda, insomma, è sorta quasi spontanea. Ma con questi numeri ha ancora senso pagare il Tfs, il trattamento di fine servizio, agli statali con anni di ritardo e a rate? Una misura introdotta anni fa per risanare la finanza pubblica.

In effetti no. Ricominciare a pagare immediatamente la liquidazione ai dipendenti pubblici che lasciano il lavoro, dice Tridico, «è un costo alla nostra portata». L’ARTICOLO SEGUE SU ILMESSAGGERO.IT >>>

