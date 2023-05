Assemblea sindacale presso la Scuola Nautica di Gaeta. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri incontra, per la prima volta nella storia, anche il personale in formazione

Roma, 29 mag 2023 – SI.NA.FI. / Mattinata memorabile, quella odierna, trascorsa presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza con sede a Gaeta (la Scuola della Polizia del Mare), nella splendida aula polifunzionale “Laccetta e Stamegna”, che ha visto la Segreteria Nazionale SINAFI, insieme alla Segreteria Regionale Lazio, svolgere la quarta assemblea sindacale per incontrare il personale permanente e, poi, quello in formazione e parlare dell’importanza del sindacato e delle sue prerogative.

Per chi, come noi, che da tanti anni vive nella nostra amministrazione e ne ha conosciuto pregi e difetti, limiti e punti di eccellenza e si é battuto con tanta energia per conquistare nuovi spazi di democrazia e far evolvere la funzione rappresentativa in

chiave sindacale e, quindi, fare in modo che anche i Corpi militari possano dotarsi di un’organizzazione sindacale che li rappresenti e li tuteli, oggi é stato un momento storico con tante emozioni che hanno permeato le nostre menti ed i nostri cuori.

Non sono certo mancati momenti di velata commozione nel vedere anche tanti giovani essere testimoni privilegiati di un cambiamento epocale, che solo la forza, la grande

passione e l’autenticità delle azioni che poniamo in essere ogni giorno e che ci contraddistinguono, hanno saputo contenere e relegare in un’autentica fisiologia di chi dona sé stesso agli altri. LE FOTO DELL’EVENTO E L’ARTICOLO LI TROVI QUI >>>