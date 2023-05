Iscrizione e avanzamento del personale militare in congedo assoluto non idoneo al servizio militare incondizionato nel ruolo d’onore delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri

Roma, 29 mag 2023 – La presente circolare ha lo scopo di impartire agli Enti, che detengono la documentazione del personale in congedo, disposizioni concernenti l’attività istruttoria da condurre nell’ambito dei procedimenti di iscrizione e avanzamento nel ruolo

d’onore del personale militare in congedo assoluto per infermità contratta durante il servizio e per causa di servizio, riordinando in un unico documento la materia in

oggetto e uniformando le procedure per tutto il personale militare ufficiale, sottufficiale, graduato e di truppa delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, alla

luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 94/2017 e della riorganizzazione delle competenze degli Uffici documentali dei Comandi Militari.

PARTE I

ISCRIZIONE NEI RUOLI D’ONORE, ISTITUITI PER CIASCUNA FORZA ARMATA, DEL PERSONALE MILITARE NELLA CATEGORIA DEL CONGEDO

