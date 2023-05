Kosovo, feriti 41 militari della Nato: 11 sono italiani | “Colpiti con molotov, alcuni soldati gravi”

Roma, 29 mag 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da tgcom24.mediaset.it

I ministri Tajani e Crosetto hanno inviato solidarietà ai nostri militari. Serbi hanno tentato di irrompere in alcuni municipi kosovari, intervenuta la Kfor.

Quarantuno militari della Kosovo Force, una forza militare internazionale guidata dalla Nato (Kfor), sono rimasti feriti nei gravi scontri fra le truppe e i dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Paese.

Tra questi undici sono italiani: tre sono gravi ma non in pericolo di vita, avrebbero riportato ustioni e fratture. “Voglio esprimere solidarietà ai militari che continuano a impegnarsi per la pace”, ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.