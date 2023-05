MISSIONE BILATERALE ITALIA / LIBANO: DONATE ATTREZZATURE PER LA RIABILITAZIONE DEI BAMBINI

Roma, 29 mag 2023 – Negli ultimi giorni sono stati consegnati presso la città di Sidone, a sud di Beirut, materiali di diversa tipologia a favore di una struttura operante nel settore del sostegno e della riabilitazione di bambini e adulti diversamente abili, al fine di migliore le condizioni di vita ed evitarne l’isolamento e l’abbandono sociale generato dalle carenze derivanti dall’attuale condizione economica deficitaria in cui versa il Libano che determina una significativa riduzione dei finanziamenti statali nel settore.

In questo caso si trattava di specifici presidi fisioterapici , giochi educativi e batterie di accumulo ad integrazione di un preesistente ma inefficace impianto di pannelli solari necessario per l’alimentazione di corrente elettrica per l’intera struttura.

Il materiale consegnato ha inoltre reso possibile l’apertura del centro anche a favore di anziani con particolare necessità di ricevere cure fisioterapiche unitamente alla possibilità di allargare il numero dei bambini bisognosi.

Alla cerimonia di donazione sono intervenuti il Comandante della MIBIL, il Sindaco della città di Sidone, il Direttore del Centro, unitamente ad una rappresentanza del personale della struttura e dei genitori.

Il Colonnello Angelo Sacco (Comandante Mibil ) ha sottolineato l’importanza di sostenere il settore del sostegno alla disabilità e assicurare le migliori condizioni di vita ai cittadini bisognevoli di supporto, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale.

Il Sindaco della città di Sidone ed il Direttore della struttura hanno unanimemente ringraziato l’Italia, la MIBIL e le Forze Armate italiane per l’importante donazione ricevuta e per la concreta vicinanza al Libano in un momento di estrema difficoltà.

Le donazioni sono state portate a termine con fondi nazionali nell’ambito delle attività di Cooperazio​ne Civile e Militare ​condotte dal personale della MIBIL, e si inquadra in una più ampia progettualità che prevede di supportare le Istituzioni locali e le fasce più deboli della popolazione attraverso donazioni di beni, materiali e la realizzazione di specifici progetti.

Le attività svolte in Teatro Operativo sono condotte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). <<<FONTE>>>