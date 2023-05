Taglio al cuneo fiscale, Tredicesima esclusa: come funziona il calcolo ratei

Roma, 29 mag 2023 – Conto alla rovescia per la nuova edizione 2023 del taglio al cuneo fiscale, che interesserà i periodi paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. Nella giornata del 24 maggio l’Inps ha pubblicato il primo messaggio di chiarimenti, con i dettagli delle modifiche apportate agli stipendi, per quanto riguarda l’aumento della riduzione contributiva e il

calcolo da effettuare sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, con focus particolare sulla tredicesima 2023. Si tratta del Messaggio Inps numero 1932.

Ricordiamo infatti che, per le retribuzioni dei periodi dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2023, e concretizzato dal

Decreto Lavoro 2023, è aumentato di 4 punti percentuali per i lavoratori fino a 35 mila euro di reddito annuo (esclusa tredicesima).

In breve le istruzioni Inps per il calcolo esatto del nuovo taglio al cuneo fiscale sulla busta paga, e come verrà gestito sul computo della tredicesima 2023. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>