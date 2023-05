Concluse le esercitazioni “Mesia 2023”, “Yellow Devil” e “Drago 23”.

Roma, 30 mag 2023 – Si sono concluse al Centro Addestramento Tattico (CAT) di Monte Romano alcune attività addestrative condotte dal 6° reggimento Bersaglieri nell’ambito delle attività di approntamento per il prossimo impiego per la “enhanced Vigilance Activities” (eVA) in Bulgaria e dal 185° reggimento artiglieria paracadutisti con i mortai pesanti Thomson da 120mm.​

​

​Le esercitazioni hanno avuto lo scopo di verificare il livello raggiunto dalle unità nella pianificazione, organizzazione e condotta di attività tattiche e di specialità, testando le capacità di comando e controllo. (esercito.difesa.it).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>