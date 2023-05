Festa in barca sul Lago Maggiore con scambio di file tra servizi segreti italiani e israeliani, poi il naufragio

Roma, 30 mag 2023 – A bordo della barca ribaltatasi nel Lago Maggiore erano presenti 007 italiani e del Mossad israeliano. Tra le quattro vittime del naufragio figurano anche due italiani, oltre a un israeliano e a una donna russa. Si tratta dei membri dell’intelligence Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi, di 53 e 62 anni, del 53enne Shimoni Erez, nato in Israele, e della 50enne Anna Bozhkova.

Il battello poteva ospitare 15 passeggeri, ma ce n’erano a bordo nove in più. Perché? C’entra uno scambio di file tra servizi segreti italiani e israeliani e una festa in barca organizzata dopo aver perso un aereo.

Il sovraffollamento dell’imbarcazione ha compromesso la manovrabilità da parte dello skipper, soprattutto in condizioni avverse. Il naufragio è stato infatti provocato da un downburst, una sorta di tromba d’aria che però differisce da quest’ultima a livello tecnico.

Si tratta in pratica di una corrente fredda discendente interna alla nube temporalesca: la colonna d’aria si stacca dall’addensamento di vapore e poi si abbatte al suolo con grande forza, propagandosi in tutte le direzioni anziché in maniera verticale. Le indagini si focalizzano però anche su altri due fattori: il rientro in ritardo nonostante le condizioni atmosferiche in peggioramento e, per l’appunto, i troppi passeggeri ammessi a bordo.

Un’occasione speciale da festeggiare, un ritrovo tra amici, si è trasformato in tragedia. La house boat chiamata “Good…uria” si è prima ribaltata e poi è affondata. Alle 19:20 non doveva trovarsi al largo del bacino in coincidenza del litorale di Sesto Calende (Varese), bensì vicino alla costa. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un’indagine per far luce sull’accaduto.

