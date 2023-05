43 le missioni italiane del 2023 per la pacifica convivenza internazionale

Roma, 31 mag 2023 – Il capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, è stato audito davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati. La convocazione dell’ammiraglio si è resa necessaria per l’esame congiunto della deliberazione del consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell’Italia ad ulteriori missioni militari internazionali per l’anno 2023.

Per la prima volta dal dopoguerra l’Italia è presente in tutti i punti nevralgici di uno spazio geostrategico la cui ampiezza è senza precedenti dalla regione artica e dal Baltico verso sud, attraverso il fianco est dell’Alleanza fino ai Balcani, dal Golfo persico verso ovest attraverso il Corno d’Africa ed il Medio Oriente, il Mediterraneo, il nord Africa ed il Sael fino al Golfo di Guinea”, ha riferito Cavo Dragone.

“Le 43 missioni della programmazione 2023 -ha aggiunto- contano una media di 7500 unità di previsto impiego ed un contingente massimo autorizzato di poco inferiore alle 12.000. Di queste 39 proseguono dall’anno precedente, 35 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 e 4 solo fino al 31 maggio 2023. Sono 4 le missioni di nuovo avvio, 13 dell’Unione europea, 9 della Nato e 7 delle Nazioni Unite, mentre saranno 14 le missioni condotte all’interno di specifiche coalizioni o su base bilaterale. È di 1,31 miliardi di Euro l’onere finanziario complessivo per il 2023”.

Tali missioni sono “tutte ricomprese nel quadro valoriale dell’impegno dell’Italia per la pacifica convivenza nella vita di relazioni internazionale stabilita dalla carta costituzionale e dalla nostra piena adesione ai principi delle Nazioni unite e degli impegni atlantici. La nostra azione di stabilizzazione – conclude Cavo Dragone – si colloca a pieno titolo nel concetto di cooperazione, fondamento del multilateralismo politico ed economico su cui si poggia l’attuale architettura internazionale”. <<<FONTE>>>