Guerra Ucraina: 750 aerei distrutti

Roma, 31 mag 2023 – Lo Stato maggiore di Kiev ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano in cui fa il punto delle vittime e dei mezzi militari russi neutralizzati dal 24 febbraio 2022 ad oggi. Sarebbero 207.910 i soldati di Mosca uccisi. Intanto, sono quasi 9700 gli assetti aerei distrutti nel complesso. Sono numeri non verificabili da fonti neutre, ma frutto della propaganda di entrambe le parti in conflitto.

Le forze armate di Kiev hanno pubblicato un conteggio dei mezzi militari distrutti in più di un anno di guerra: 313 aerei, 298 elicotteri, 3124 droni, 950 missili da crociera, 3802 carri armati, 7472 veicoli corazzati, 3460 sistemi di artiglieria, 333 sistemi missilistici di difesa aerea, 575 veicoli con lanciarazzi multipli, 18 tra navi ed imbarcazioni, infine 6230 veicoli militari di vario genere ed autocisterne.

Dall’altra parte della barricata, il ministero della difesa di Mosca ha fatto il computo dei mezzi militari ucraini distrutti: 429 aeroplani, 235 elicotteri, 4379 droni, 424 sistemi missilistici di difesa aerea, 9328 tra carri armati ed altri veicoli corazzati, 1100 veicoli con lanciarazzi multipli, 4941 tra cannoni e pezzi di artiglieria, infine 10.544 unità militari di vario genere. <<<FONTE>>>