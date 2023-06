Era stato sospeso per video porno visionati in ufficio: tenente colonnello riammesso in servizio dal Tar

Roma, 1 giu 2023 – Ritaglio di giornale ripreso da tgcom24.mediaset.it / Il Tenente colonnello era stato sospeso per quattro mesi per aver guardato video dal contenuto pornografico, in videochiamata a carattere erotico e nella produzione di foto e video di atti di autoerotismo in ufficio.

Tuttavia potrà presto rientrare in servizio perché il Tar ha revocato la sanzione. In sede legale, il difensore dell’ufficiale ha fatto emergere l’avvio tardivo del procedimento disciplinare e la sua lunga durata, oltre i limiti consentiti dalla legge. CONTINUA QUI >>>