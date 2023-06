Gli Usa espellono il Kosovo da un’esercitazione militare Nato

Roma, 1 giu 2023 – Gli Stati Uniti hanno espulso il Kosovo da un’esercitazione militare Nato a guida americana, Defender 23, in corso da aprile a giugno in Europa con la partecipazione di una ventina di Paesi alleati. Lo ha annunciato l’ambasciatore Usa a Pristina, Jeffrey Hovenier.

“Per il Kosovo questa esercitazione è finita”, ha detto ai media locali dopo che il premier Albin Kurti ha rifiutato di ritirare i sindaci kosovari-albanesi dal nord del Paese, zona a maggioranza serba. Si tratta della prima sanzione Usa nei confronti del governo kosovaro dopo il riaccendersi delle tensioni etniche.

Premier Kosovo, ‘sorpreso da Usa, reazione eccessiva’ – Il primo ministro del Kosovo Albin Kurtin, in un’intervista a Politico.eu, ha definito sorprendente la reazione contro il Kosovo degli Stati Uniti dopo gli ultimi violenti scontri che hanno causato il ferimento di componenti del contingente Nato Kfor sul posto. “Abbiamo una leggera differenza di approccio.

Pensare a sanzioni contro il Kosovo sembra sproporzionato e ingiusto”, ha affermato. “Sono rimasto sorpreso”, ha detto, definendo quella degli Stati Uniti una “reazione eccessiva”. Kurti, interpellato sul tema, ha risposto che la situazione attuale “può” degenerare in un conflitto più ampio. Ma “dipende” da Belgrado, ha aggiunto.

Due dei militari italiani di Kfor coinvolti negli scontri a Zvecan in Kosovo, dopo aver ricevuto le prime cure, rientreranno in Italia nei prossimi giorni. Le loro condizioni sono in miglioramento. Lo fa sapere il ministero della Difesa. Le unità dell’esercito Italiano, appartenenti al nono reggimento Alpini, erano intervenute in concorso alle altre forze della Kfor (Kosovo force) e della polizia kosovara, per ristabilire l’ordine e proteggere le infrastrutture pubbliche in località Zvecan, nel nord del Kosovo.

