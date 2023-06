Poliziotta uccisa a Roma, la sparatoria nell’androne di casa: l’assassino è un collega, si è suicidato in auto

Roma, 1 giu 2023 – RITAGLIO DI GIORNALE RIPRESO DA LEGGO.IT / Omicidio-suicidio a Roma. Una donna è stata trovata morta dopo una sparatoria nell’androne di un palazzo a Casal Monastero: è la poliziotta Pierpaola Romano (e non una carabiniera come si era appreso in un primo momento).

Poco dopo è stato trovato in auto, poco lontano, il cadavere di un uomo morto suicida: si tratta dell’assassino, Massimiliano Carpineti, anch’egli poliziotto.

Da quanto si è appreso, i due lavoravano nello stesso ufficio: si indaga sul movente passionale. Sul caso indaga la Squadra Mobile di Roma. CONTINUA QUI >>>