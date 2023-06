Cosenza, non accetta il trasferimento e picchia il capitano: maresciallo dei carabinieri arrestato

Cosenza, 5 giu 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da corriereadriatico.it / Pensava forse d’essersi ritrovato in un fight club di qualche sottoborgo, ma la sera di venerdì 10 gennaio, improvvisamente, mentre erano tornati a discutere di quel trasferimento a lui

non gradito formalizzatogli nel pomeriggio, un sottufficiale dei carabinieri ha chiuso un capitano dell’Arma in una stanza e lo ha picchiato selvaggiamente. Artefice del gesto, il 47enne maresciallo Ivan Pucci, comandante in carica della stazione della

Benemerita di Carolei, minuscolo centro collinare in provincia di Cosenza, in passato alla guida di altre stazioni dell’Arma del Cosentino e, si apprende, già destinatario di svariati procedimenti disciplinari. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>