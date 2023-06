IL SINAFI SUI FATTI SUCCESSI PRESSO LA QUESTURA DI VERONA

Roma, 7 giu 2023 – «I gravi fatti contestati ai poliziotti della Questura di Verona, colpiti da misure cautelari, se confermati in via definitiva, risulterebbero di una gravità inaudita e fortemente screditanti il prezioso operato che le migliaia di appartenenti alle Forze dell’Ordine mettono in campo ogni giorno con dedizione, altruismo, serietà e professionalità. «I gravi fatti contestati ai poliziotti della Questura di Verona, colpiti da misure cautelari, se confermati in via definitiva, risulterebbero di una gravità inaudita e fortemente screditanti il prezioso operato che le migliaia di appartenenti alle Forze dell’Ordine mettono in campo ogni giorno con dedizione, altruismo, serietà e professionalità.

Le frustrazioni personali, le violenze gratuite, le prevaricazioni manifestate, in ogni forma, non possono essere tollerate in alcun modo in uno #Stato democratico, nemmeno contro chi dovesse delinquere.

Le Organizzazioni Sindacali hanno un ruolo fondamentale anche in questo processo di ulteriore democratizzazione degli ambienti di lavoro dei Corpi di #Polizia, al fine di creare quella cultura sociale necessaria a stroncare sul nascere forme di corporativismo bieco e fortemente deleterio e di totalitarismo accecante».