Agenti di polizia arrestati a Verona: “Torture con spray e urina” – La Russa auspica la loro innocenza. La replica di Ilaria Cucchi

Roma, 7 giu 2023 – “I 5 poliziotti arrestati per tortura a Verona? È una notizia che toglie il fiato e che lascia senza parole, peraltro emersa nello stesso periodo in cui la destra di Giorgia Meloni vorrebbe abolire il reato di tortura. Gli abusi, le violenze, le torture sono un fatto gravissimo, ma altrettanto gravi sono gli altri reati ipotizzati, come la copertura data da un gran numero di colleghi di queste persone.

Mi ricorda quanto è successo per l’omicidio di mio fratello Stefano: anni e anni di processo a vuoto proprio per i depistaggi“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, Ilaria Cucchi, senatrice dell’Alleanza Verdi-Sinistra, commenta l’arresto dei 5 poliziotti in servizio alla squadra Volanti della questura di Verona finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di tortura e, a vario titolo, per i reati di lesioni, falso, omissioni di atti d’ufficio, peculato e abuso d’ufficio.

CONTINUA A LEGGERE ILFATTOQUOTIDIANO.IT>>>>>

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.