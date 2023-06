Roma, 7 giu 2023 – Il Consiglio di Stato ha dato ragione a Carlo Chiariglione, maresciallo degli Alpini e presidente di Assomilitari. Era stato degradato e quindi congedato nell’ottobre 2021 per una lettera inviata al presidente della Repubblica in cui denunciava l’alto tasso di suicidi nelle forze armate e di polizia, mettendolo in relazione con presunti “comportamenti vessatori” di “alcuni comandanti”. <<<FONTE>>>

