Il Corpo Sanitario dell’Esercito compie 190 anni

Roma, 7 giu 2023 – Presso il Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Esercito, alla presenza del Comandante Logistico dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, e del Capo del Corpo Sanitario dell’Esercito e Comandante di Sanità e Veterinaria, Tenente Generale Massimo Barozzi, è stato celebrato il 190° anniversario della costituzione del Corpo Sanitario dell’Esercito.

Nel corso dell’evento, che si è svolto alla presenza della Bandiera di Guerra del Corpo Sanitario dell’Esercito, del Medagliere dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana e di numerose autorità militari, civili e religiose, il Generale D’Ubaldi ha evidenziato come “l’azione del Comando Logistico dell’Esercito nei confronti del comparto sanitario della Forza Armata continuerà ad incentrarsi sull’accrescimento del livello di specializzazione nel campo medico-sanitario e sull’impegno fuori area con flessibilità e puntualità.

Il Capo del Corpo Sanitario ha sottolineato come “gli uomini e le donne del Corpo Sanitario, con la loro professionalità ed empatia operano garantendo un elevato standard di cure, e mantenendo sempre l’attenzione sul paziente, in uno scenario in continuo mutamento.

In tale contesto, la Sanità dell’Esercito si è dimostrata capace di ottimizzare il proprio assetto, introducendo da un lato innovazioni tecnologiche e dall’altro di rivoluzionare la propria struttura organizzativa proponendo, nel contempo, nuove figure professionali necessarie al funzionamento del servizio. (Fonte: esercito.difesa.it)

