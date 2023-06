Mancato adeguamento contrattuale Indennità di Polizia Giudiziaria del personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Roma 7 Giugno 2023 – Il SI.NA.M. segnala allo Stato Maggiore Difesa ed allo Stato Maggiore Marina il mancato adeguamento dell’Indennità di P.G. benché previsto dal Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate – Triennio normativo ed economico 2019 / 2021.

Il SI.NA.M. continua l’opera in favore dei propri iscritti, questa volta ci siamo occupati della mancata attuazione all’adeguamento dell’Indennità di Polizia Giudiziaria, indicata in argomento, giusta art. 4, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 40 ed art. 24 D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.

Con il D.P.R. in oggetto è stato recepito il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate per il “Triennio 2019-2021”, a seguito del quale il Centro Unico Stipendiale Interforze, con la circolare di cui in riferimento, ha attuato tutte le attività tecnico -amministrative da porre in essere ai fini dell’applicazione a cedolino degli effetti economici discendenti dall’approvazione della norma in titolo.

Appare del tutto evidente che il C.U.S.I., nell’ambito delle diposizioni impartite con la Circolare in riferimento, non ha provveduto a ricomprendere le direttive per MARIUGCRA per l’applicazione degli effetti economici in merito all’indennità di cui trattasi.

Al riguardo il D.P.R. “de quo” con l’articolo 24, dispone che:

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, al personale militare non dirigente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, a decorrere dal 1° gennaio 2019, compete un aumento pari all’8% dell’incremento mensile lordo dell’Indennità pensionabile che è stato corrisposto al personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57; così come disposto dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 40 (a tutt’oggi in vigore).

L’adeguamento degli importi della così detta indennità di P.G., allo stato attuale, non è stato ancora realizzato.

Gli stessi devono essere aggiornati con un aumento che va da un minimo di € 3,16 del Sottocapo di 3ª Classe ad un massimo di € 5,17 per il Tenente di Vascello.

Inoltre è d’uopo evidenziare che, in attuazione all’art. 4, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 40, il personale non percepisce più il 30% dell’Indennità di P.G. così come era previsto dell’art. 5, comma 15 del D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163; ma la percentuale oscilla dal 26,875% del Sottocapo di 3ª Classe al 27,236% del Tenente di Vascello.

Per quanto sopra argomentato, a tutela del personale interessato la scrivente A.P.C.S.M., nell’ambito delle proprie competenze di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 5 della Legge 28 aprile 2022, n. 46, chiede un urgente intervento di codeste Autorità di vertice al fine di sanare la criticità attualmente in atto, con l’adeguamento dell’indennità in parola ed il pagamento degli emolumenti arretrati.

Il SI.NA.M. a tutela del personale interessato, nell’ambito delle proprie competenze di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 5 della Legge 28 aprile 2022, n. 46, ha inviato apposita missiva al Capo di Stato Maggiore della Difesa ed al Capo di Stato Maggiore della Marina con la quale ha chiesto un urgente intervento al fine di sanare la criticità attualmente in atto, con l’adeguamento dell’indennità in parola ed il pagamento degli emolumenti arretrati.

LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE DEL SI.NA.M.

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA

