DIRITTO ALLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA (PPO) – QUALCOSA SI MUOVE

Roma, 13 giu 2023 – S.I.A.M.O.-ESERCITO / QUALCOSA SI MUOVE!

Roma, 09 giugno 2023. Ogni tanto una buona notizia! Questa O.S. ha appreso che l’Ispettorato Generale della Sanità Militare con lettera M_D A0D32CC REG2023 0115316 del 06.06.2023 ha partecipato a tutte le

articolazioni dei comparti Difesa e Sicurezza alcuni aggiornamenti procedurale rivolti alle varie Commissioni Mediche Ospedaliere per la trattazione della Pensione Privilegiata Ordinaria.

In particolare ha chiarito – in accordo con PREVIMIL e l’INPS – che “…al fine di semplificare, razionalizzare e ridurre i tempi di trattazione delle pratiche per la concessione della PPO, tenendo conto della criteriologia medico-legale discendente dagli art. 4 e 5 della citata legge 26 gennaio 1980 n. 9, le CMO provvedano ad ascrivere a categoria tabellare ai fini della PPO le invalidità accertate e definite a seguito di domande di ascrivibilità, ai fini del futuro diritto alla predetta prestazione,

purché presentate nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo per limiti di età, in relazione alla categoria, ruolo e grado rivestito, anche per le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio”.

L’attribuzione della Pensione Privilegiata

In sintesi, ferma restando la necessità di produrre apposita domanda non appena posti in quiescenza per vedersi riconosciuta l’attribuzione del beneficio, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei tempi di trattazione delle pratiche di concessione della PPO, il personale che si trova a non più di quattro anni dal congedo

per limiti di età può far pervenire alla CMO domanda di ascrivibilità ai fini del futuro diritto alla predetta prestazione. Saranno poi le CMO che, verificata la validità di tali istanze, provvederanno in “anticipo” alla compilazione del previsto quadro “Sezione PP – Giudizio ai fini di pensione privilegiata”.

Sicuramente quella esposta rappresenta una semplificazione importante a vantaggio e tutela del personale che, per infermità contratte in servizio, si è visto attribuire o sta promuovendo il riconoscimento di una causa di servizio. Con l’occasione, e proprio per rimarcare l’importanza della tutela del personale, si ricorda a tutti coloro che hanno deciso di aderire al progetto del SIAMO ESERCITO, iscrivendosi all’associazione, che

dal prossimo mese di luglio, a seguito della stipula da parte del Direttivo Nazionale di un contratto con una primaria compagnia assicuratrice sarà a tutti gratuitamente riconosciuta una polizza di tutela legale professionale a copertura di ogni rischio di tipo amministrativo, contabile, civile e penale!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito

