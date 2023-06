Roma, 13 giu 2023 – PREMESSA. Allo scopo di fornire un unico ed organico documento di riferimento afferente alla materia in oggetto, denominato “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare”, la presente

circolare persegue il fine di trattare in un’unica soluzione le materie illustrate nelle circolari a seguito e, congiuntamente, aggiornare lo “Specchio riepilogativo delle licenze, dei permessi e dei riposi fruibili dal personale militare in servizio permanente. Edizione 2022”.

LA CIRCOLARE COMPLETA LA TROVI QUI >>>

