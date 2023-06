L’ULTIMO SALUTO. Applausi e cori per l’ultimo saluto a Berlusconi

Roma, 14 giu 2023 – Ritaglio dia rticolo ripreso da Rainews. Presenti le più alte cariche istituzionali con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Circa in 15 mila in Piazza Duomo per l’ultimo saluto.

Circa 15 mila persone, come confermato da fonti della questura, hanno affollato Piazza Duomo a Milano, per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia, morto lunedì scorso, di cui oggi si sono celebrati i funerali di Stato nella Cattedrale della città. Con un sole che non lasciava tregua, e diversi svenimenti tra il pubblico, nessuno ha lasciato la propria posizione dietro alle numerose transenne che hanno ridisegnato la piazza ‘stringendola’. La capienza di piazza Duomo può arrivare a ospitare 40 mila persone, ma per la sicurezza, si è deciso di contingentare il numero. Tra le tante bandiere del Milan e di Forza Italia che sventolavano, cartelli e striscioni le scritte con ‘Ciao Silvio’ e cori “c’è solo un presidente” Milano ha salutato Silvio Berlusconi. RAINEWS



