4 ANNI DI USIF: MIGLIAIA DI ISCRITTI IN POCHI GIORNI. Raggiunta la rappresentatività nel giorno dell’anniversario

Oggi USIF è in grado di offrire e garantire un’operatività pressoché totale ai propri iscritti, sia in termini di tutele (assistenza legale a 360° con copertura per il collega e il suo nucleo familiare) che di servizi (Ufficio legale, pensioni, riconoscimento vittime del dovere, causa di servizio, disciplina, pari opportunità); concepiti e appositamente

per numero di iscritti. Con la Legge n. 46/2022 il sindacato diventa finalmente operativo e a breve sarà l’unica forma di protezione e di sostegno a disposizione dei colleghi della Guardia di Finanza, in quanto il mandato della Rappresentanza Militare (COCER/COIR/COBAR) risulta ormai a termine.

dedicati ai Finanzieri, creati dalla necessità di rispondere in maniera decisa alle richieste dei colleghi: uno strumento che ci consente di essere sempre tutelati nel servizio e nella vita privata. Uno “scudo” di protezione per tutti noi che necessitiamo di vivere meglio e più serenamente l’attività di servizio e la famiglia.

Ma la ricorrenza di oggi è davvero unica in quanto, proprio nel giorno del suo quarto compleanno, la soglia della Rappresentatività risulta oltremodo raggiunta, conquistando con essa, tra l’altro, i poteri negoziali per la contrattazione nazionale di comparto.

Riteniamo che l’incredibile dato raggiunto in pochissimi giorni (la possibilità di rilasciare Delega sindacale a favore dell’USIF è stata attivata solo il 25 maggio scorso) sia da ascrivere al fatto che la strutturazione organica di USIF è iniziata dai territori, quindi attraverso una costante vicinanza ai colleghi, ancora oggi il vero punto di forza di questo Sindacato: diamo voce alle problematiche dei colleghi di prossimità !

In occasione di questa ricorrenza, i più sinceri auguri li vogliamo rivolgere a tutti i Finanzieri, i quali adesso potranno, per la prima volta nella storia del Corpo, disporre di un Sindacato composto dai loro stessi colleghi ed è proprio a loro (Segreteria Nazionale e Tecnica, Segretari Regionali, Provinciali e Territoriali, responsabili di Uffici Nazionali) che rivolgiamo il più sentito ringraziamento per l’impegno, la costanza e la passione che in questi anni hanno dedicato per la realizzazione di questo importante progetto dedicato alla tutele delle donne e degli uomini che indossano la nostra stessa divisa.