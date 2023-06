Follia in Sardegna, balordi inseguono e picchiano il comandante dei carabinieri di Lanusei: arrestati

Roma, 20 giu 2023 – Ritaglio di articolo ripreso da castedduonline.it / Il Carabiniere aveva chiesto di spostare alcune auto parcheggiate male a Elini. Due giovani l’hanno inseguito e aggredito: Giuseppe De Lisa, nonostante le ferite, ha guidato con successo le indagini che hanno portato al loro arresto.

I militari della Stazione Carabinieri di Ilbono, del Nucleo Operativo e Radiomobile e dell'Aliquota Operativa, coadiuvati da tutto il personale della Compagnia Carabinieri di Lanusei, hanno denunciato in stato di arresto per violenza privata pluriaggravata, lesione pluriaggravata e danneggiamento due uomini di Elini (S.A. classe 1984 e U.S. classe 2001). Nella tarda serata di ieri i due hanno aggredito il capitano Giuseppe de Lisa, comandante della compagnia dei Carabinieri di Lanusei. De Lisa, libero dal servizio, era riuscito a convincere alcuni avventori di un locale di Elini di fare spostare le auto, parcheggiate in curva. Due balordi, a mero fine dimostrativo e di spavalderia agli occhi dei numerosi presenti, hanno inseguito in auto il carabieniere, riuscendo a raggiungerlo e picchiandolo con calci e pugni, danneggiando anche il suo scooter.



