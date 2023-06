Decessi nell’arma dei carabinieri ultimi 10 anni / Comunicato SIULM.

Roma, 21 giu 2023 – SIULM. Richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Siulm Carabinieri comunica che, ha scritto al Comando Generale dei Carabinieri dato che, ha notato un inspiegabile aumento dei decessi all’interno del personale delle FF.AA. come evincibile dalle ultime notizie di cronaca.

LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SIULM CARABINIERI ha chiesto, al Comando Generale, ai sensi e per gli effetti del noto art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 di voler trasmettere in formato elettronico i dati numerici di quanti Appartenenti in servizio attivo all’Arma dei Carabinieri sono venuti a mancare sia

complessivamente che: a) per causa di servizio; b) per suicidio; c) per malattia; d) per cause naturali e e) altre cause all’affetto dei propri cari, dal 2013 al 2022, possibilmente divisi per anno. I sopra elencati dati vengono richiesti per poterli

comparare con gli anni precedenti, e analizzare, eventuali avvenimenti che possano aver influito in maniera negativa sul benessere del Personale. Tutto ciò viene richiesto allo scopo di poter meglio difendere, tutelare e rappresentare i propri iscritti.

