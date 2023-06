GDF, USIF:”SINDACATI PRIMA VOLTA NELLA STORIA PRESENTI ALL’ANNIVERSARIO FONDAZIONE DEL CORPO”

Roma, 21 giu 2023 – Nel giorno del 249° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, USIF in rappresentanza di tutti gli iscritti al Sindacato parteciperà alla cerimonia con la presenza del Segretario Generale.

“È per noi motivo di soddisfazione arrivare a questa importante data con il riconoscimento dell’Associazione Sindacale che, da qualche giorno, ha compiuto 4 anni e raggiunto la piena rappresentatività in virtù dei migliaia di iscritti. Per la prima volta nella storia della Guardia di Finanza, infatti, all’evento parteciperà un Sindacato dei Finanzieri.

Finalmente si è diventati parte integrante dell’Amministrazione, con la quale occorre necessariamente confrontarsi.

Auspichiamo che a seguito di questo primo incontro ‘ufficiale’, ne vengano calendarizzati altri al fine di iniziare ad affrontare insieme le tematiche di interesse per i Finanzieri di ogni categoria”. Lo dichiara Vincenzo Piscozzo, Segretario Generale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

