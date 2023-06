Licenza Straordinaria per “gravi motivi” / Intervento della RETE SINDACALE MILITARE

Roma, 21 giu 2023 – Segue la lettera inviata alle massime Autorita delle FF.AA..

Al Sig. Ministro della Difesa On. Guido CROSETTO – Pec: udc@postacert.difesa.it

e, per conoscenza

STATO MAGGIORE DIFESA – Ufficio del Capo di SMD – ROMA

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI – Uff. Relazioni Sindacali – ROMA

STATO MAGGIORE ESERCITO – ROMA

STATO MAGGIORE MARINA – ROMA

STATO MAGGIORE AERONAUTICA – ROMA

Onorevole Sig. Ministro

Le scriventi Associazioni Professionali a carattere Sindacale tra militari, riunite nella presente rete sindacale, hanno preso cognizione del provvedimento applicativo della Direzione Generale per il Personale Militare del 19.06 u.s. concernente la possibilità di ricomprendere, nell’ambito dell’istituto della Licenza Straordinaria per “gravi motivi”

e nelle more dell’emanazione degli atti di recepimento degli accordi sindacali, i permessi sindacali giornalieri, sino ad un massimo di nove giorni mensili, per lo svolgimento delle complessive attività/prerogative sindacali, ciò in aggiunta alla previsione normativa delle 10 ore annue per la partecipazione alle assemblee con il personale.

Questa Rete sindacale militare esprime apprezzamento per l’assunzione del summenzionato provvedimento, l’adozione temporanea del quale era stata oggetto di richiesta congiunta di questa rete sindacale, ancorché in forma più estesa/elastica, nel corso dell’incontro del 08.05. con le A.P.C.S.M. e di cui la S.V., nel medesimo appuntamento, aveva fornito anticipazione. Con l’occasione appare utile evidenziare

come il risultato di cui sopra, ancorché transitorio in attesa dei summenzionati provvedimenti esecutivi che ci si augura avvengano al più presto, rappresenti comunque un positivo punto di svolta. Occorre riconoscere come questa conclusione sia stata raggiunta grazie ai buoni uffici delle articolazioni di codesto Ministero.

Questa Rete Sindacale si augura che questo costituisca il punto di inizio di proficui rapporti sindacali tra queste Associazioni Sindacali militari e codesta Amministrazione.

Roma, li 20.06.2023

