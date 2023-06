Violenta lite tra cittadini stranieri, arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

Roma, 21 giu 2023 – L’ARRESTO E’ STATO EFFETTUATO DAL FIGLIO DI UN NOSTRO COLLEGA DELL’ARMA DEI CARABINIERI (Nota della redazione). Segue ritaglio di articolo ripreso da laprovinciacr.it / E’ successo nella serata di ieri in via Genala. Denunciato dai carabinieri un altro giovane e due coltelli sequestrati.

SORESINA – Una violenta lite tra cittadini stranieri in via Genala – nei pressi dell’open shop, un distributore di bevande aperto 24 ore – si è conclusa con l’arresto e la denuncia di due persone da parte di carabinieri che hanno anche sequestra due coltelli. Durante le perlustrazioni serali in centro paese, al termine di un intervento che li ha visti impegnati per un violento litigio tra cittadini stranieri

avvenuto poco dopo le 21 del 20 giugno, i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino straniero di 20 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, che è stato anche denunciato per porto abusivo di arma da taglio, rifiuto di indicazioni sulla propria identità e violazione delle norme sull’immigrazione. Anche l’altro partecipante al litigio, un cittadino straniero di 19 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per il porto di un’arma da taglio. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>



