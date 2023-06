Palermo, si avvicina il sessantesimo anniversario della strage e la strada per Ciaculli è una discarica

Palermo, 23 giu 2023 – “La strada per raggiungere il luogo della strage di Ciaculli trasformata in discarica”. ANSI e Associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta alla mafia si associano alla denuncia del Sindaco di Belmonte.

“La strada provinciale per raggiungere il luogo della strage di Ciaculli è stata trasformata in discarica.” L’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia e l’Associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta alla mafia si associano nella denuncia del Sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, che ha segnalato la situazione in cui versa la strada.

“A soli otto giorni dal sessantesimo anniversario della strage di Ciaculli le condizioni del luogo sono decisamente riprovevoli – dichiarano il Presidente dell’ANSI, Gaetano Ruocco, che il 30 giugno sarà a Palermo per ricordare i colleghi assassinati e l‘Associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia con il Presidente Carmine Mancuso ed il referente alla cultura Giovanni Taormina – ci associamo al grido d’allarme lanciato dal Sindaco di Belmonte Mezzagno e chiediamo alla città metropolitana di Palermo, proprietaria della strada, di rimuovere i rifiuti e ridare il giusto decoro alla zona.”

La strage di Ciaculli fu un attentato effettuato nella omonima borgata agricola di Palermo, il 30 giugno 1963, dove deflagrò un’Alfa Romeo Giulietta piena di esplosivo.

Le vittime furono il Tenente dei Carabinieri Mario Malausa, il Maresciallo di Polizia Silvio Corrao, il Maresciallo dei Carabinieri Calogero Vaccaro, gli Appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il Maresciallo dell’Esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci.

ANSI, associazione nazionale sottufficiali d’Italia

Associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta alla mafia

23 giugno 2023

Forzearmate.eu non ti chiederà mai un contributo o abbonamenti per leggere tutti i nostri contenuti, se di tuo gradimento desideriamo solo che torni a visitarci.